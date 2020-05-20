"Я такой, как есть": Зеленский рассказал, в чем уступает Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее оценил собственные рейтинги, считает себя противоположностью своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего первого года президентства, которая проходила 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве.

"Я всем отличаюсь от Порошенко. Физиологически и как президент ... Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Но я такой, как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что, если бы он не баллотировался на предыдущих выборах, победа досталась бы именно Петру Порошенко.

"Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше – господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть?", – обратился он к журналистам.

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Кроме того, он также выразил уверенность в том, что все уголовные производства в отношении Порошенкодойдут до своего логического финала и всем фигурантам озвучат приговоры. По словам Зеленского, его предшественники "так руководили государством, что их ждет много разных приключений и приговоров".

Мы ведем текстовую и видеотрансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского. Ознакомиться с ними вы можете на сайте "Сегодня".

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