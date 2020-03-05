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"Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка устроил в Раде демарш

5 марта, 19:32

Татьяна Очеретяна

Генпрокурор не ответил на заданные ему вопросы

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка покинул сессионный зал Верховной Рады после своего выступления. Инцидент произошел во время внеочередного заседания Верховной Рады, которая рассматривает его отставку.

"Я не знаю, какое будет решение парламента, но, пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, к каждому украинцу. 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и политических репрессий. В этом зале есть люди, которые почувствовали это на себе . 28 лет эта организация не имела никакого доверия людей. 28 лет прокуратура была источником личного обогащения для избранных. Как результат – олигархи в прокурорских погонах. Мы делаем реформу прокуратуры, которая, я верю, уже вошла в историю Украины", – сказал Рябошапка.

Во время выступления он также подчеркнул свою независимость.

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"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться", – сказал Рябошапка в завершение своего выступления.

После этого он вышел из зала, проигнорировав вопросы к нему со стороны народных депутатов, о чем объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В тренде
Рада рассматривает отставку Рябошапки: онлайн-трансляция

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Напомним, сам Рябошапка ранее был уверен, что если вопрос его увольнения и вынесут на голосование, голосов для его отставки все равно не хватит. Сайт "Сегодня" вел онлайн-трансляцию заседания.

Кроме того, в "Слуге народа" назвали человека, кто может заменить генпрокурора Рябошапку.

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генпрокурор демарш Руслан Рябошапка

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