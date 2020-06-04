"Я в этой сфере давно": новая вице-премьер Стефанишина назвала свои цели

Новый главный евроинтегратор Украины рассказала, что будет делать после назначения

Назначенная сегодня Верховной Радой новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что не держится за должность.

Об этом она заявила "Радио Свобода" после голосования по ее назначению в Верховной Раде 4 июня.

"Я не держусь за должность вице-премьер-министра. В первую очередь для меня эта должность – это инструмент дальнейшего внедрения того мандата, которым я была сегодня наделена. Поэтому сколько времени у меня на это, я буду использовать его по максимуму", – заверила Стефанишина.

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На новой должности она собирается обеспечить непрерывность "устойчивости реформ, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией и их укоренение в государстве, независимо от политических предпочтений".

В "Слуге народа" объясняют назначение Ольги Стефанишиной ее профессионализмом, а сама она утверждает, что участие в этом процессе принимал и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Все большой командой участвовали в этом процессе. Я не могу сказать, что это был один человек. Я просто в этой сфере достаточно давно. Мой опыт, мои знания известны широкой публике", – отметила Стефанишина.

Новая вице-премьер утверждает, что ее назначение "обсуждалось в большом количестве кругов", но выбор премьера Дениса Шмыгаля остановился именно на ней после собеседования.

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Как известно, она стала уже третьим человеком, который занимает эту должность при президенте Владимире Зеленском. До нее евроинтеграцией Украины руководили нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко, которому прочат должность посла в Великобритании.

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