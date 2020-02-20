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"Я знаю, как это – выступить против Януковича": нардеп из "Слуги народа" о Майдане

20 февраля, 13:19

Виталий Рябошапка

Нардеп рассказала, как попала на Майдан и вспомнила о первых смертях украинцев

В годовщину расстрела Майдана народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук вспомнила события 2014 года и как она, будучи городским головой Равы-Русской (Львовская область), отказалась подчиняться киевским властям во главе с Януковичем. Об этом она рассказала сайту "Сегодня".

По ее словам, еще накануне Майдана – 20 ноября 2013 года городской совет Равы-Русской проголосовал и направил обращение к Евросоюзу, что "не подчиняется преступной власти Януковича", который завернул евроинтеграционный курс Украины.

"И я точно знаю, как это – выступить против режима Януковича. Первого декабря я, конечно, была на Майдане. Увидев избиение студентов, мы не могли остаться в стороне – сели в автомобили и поехали в Киев. И потом я приезжала на Майдан регулярно – вплоть до 18 января. Привозили и продукты, и лекарства, и деньги, организовывали вече и так далее", – сказала Верещук.

Нардеп отметила, что мысль сложить полномочия возникла после того, как начались первые смерти на Майдане. Однако она боялась, что ее призывы к сопротивлению могут повлечь новые смерти.

"После Нигояна, после первых смертей я боялась своими призывами повлечь еще хотя бы одну смерть. Для меня это была личная трагедия. Я видела, к чему может привести недальновидность политиков. И понимала, что даже после победы Майдана мы не получим новую страну – лишь новых людей у власти. Так и произошло", – сказала она.

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Верещук раскритиковала власть, которая пришла после Майдана. Она считает, что Украина не воспользовалась огромным окном возможностей

"Мне до слез обидно, что новая власть не поняла: люди погибли не за то, чтобы привести ее на Печерские холмы. Они погибли не за новые фамилии во власти, а за изменение страны. И мы еще не отдали свой долг. Мы провели много реформ, мы приближаем Украину к Европе. Но люди все еще не ощущают справедливости, за которую многие отдали свое здоровье и жизни", – добавила политик.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад.Политики рассказали о своем участии в Майдане.

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

Смотрите в сюжете, как продвигаются дела в расследовании преступлений на Майдане:

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Майдан Ирина Верещук

Источник: Сегодня

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