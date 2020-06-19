Яценюк: Цель России – через "Северный-поток-2" захватить и полностью контролировать газовый рынок ЕС

Политик уверен, что Россия не просто хочет контролировать энергорынок ЕС, но и поссорить с США

"Это в интересах ЕС – остановить геополитический проект "Северный поток". Приветствуем усилия США ввести санкции против тех, кто имеет какое-либо отношение к его строительству", – отметил Председатель Киевского форума по безопаснсти, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 19 июня.

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"У России есть две цели. Ее мишень – это европейский газовый рынок. Идея России – захватить и полностью контролировать рынок ЕС, и создать ограничения путем строительства "Северного потока-2". Еще одна цель, которой Россия очень хочет, – обойти Украину и фактически уничтожить украинскую газотранспортную систему, как и ГТС Польши и Словакии", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Арсения Яценюка, идея России – подорвать отношения между США и Европейским Союзом: "Цель России не имеет никакого отношения к бизнесу – это вопрос геополитики".

Председатель КБФ также подчеркнул, что Украина ценит решение Соединенных Штатов наложить санкции на "Северный поток-2": "Благодаря этому решению нам удалось подписать контракт на транзит газа. Он далеко не лучший, но нам удалось подписать это транспортное соглашение с РФ".

Арсений Яценюк также выразил благодарность представителям Группы поддержки Украины в Конгрессе США, которые направили письмо госсекретаря США с призывом применить санкции против российских предприятий, если они будут пытаться завершить строительство "Северного потока-2".

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"В нынешних обстоятельствах Европе важно осознать, что это в интересах ЕС – остановить этот геополитический проект. Мы полагаемся на усилия США ввести санкции против тех, кто имеет какое-либо отношение к строительству этого антиевропейского, антиукраинского и антиамериканского проекта, который подрывает энергетическую независимость. Это – "Северный поток-2", – отметил Арсений Яценюк.

Онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности: "Санкции против российского агрессора и новые возможности для Украины" проводится Киевским форумом и организованная Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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