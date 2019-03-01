Яценюк: Если бы я остался премьером, "Стена" была бы достроена

Лидер партии "Народный фронт" настаивает, что решение о строительстве границы с Россией было единственно правильным.

Фото: Facebook Арсен Аваков.

Яценюк: Если бы я остался премьером, "Стена" была бы достроена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg 2019-03-01T16:17:00+02:00 Политика Лидер партии «Народный фронт» настаивает, что решение о строительстве границы с Россией было единственно правильным.

"Я настаиваю на том, что решение о запуске этого проекта было единственно правильным решением. И не только потому, что на днях Василенко с трибуны парламента заявил, что надо теперь достраивать "Стену" с Беларусью", – сказал Яценюк в интервью интернет-изданию "Цензор.нет".

По его словам, еще во время пребывания на должности министра иностранных дел Украины он вел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о процессе делимитации государственной границы.

"Русские тогда все делали для того, чтобы государственной границы между Украиной и Россией не было. И вот, когда я стал премьер-министром, исходя из опыта, знаний и понимания ситуации, сказал: мы будем строить границу", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что обустройство границы планировалось не в виде бетонной стены, как об этом говорят некоторые СМИ, а в виде "интеллектуальной" границы: "Если кто-то посчитал, что это должна была быть бетонная стена, так вернитесь, пожалуйста, к интервью премьер-министра и к презентации границы… Там все было четко показано. Вот как это выглядит: металлическое ограждение, ров, кабель. Вот противотанковый ров. А вот, сколько это стоило".

"Проект, который я утвердил, в четыре раза дешевле в долларовом эквиваленте, нежели первоначальный. И если я бы остался премьером, он был бы достроен. Но сегодня построено четыре сотни километров", – сказал экс-премьер.

Яценюк также прокомментировал расследование НАБУ по подозрению в растрате средств на строительстве "Стены": "На строительство украинско-российской границы в 2015-2017 годах было израсходовано 800 млн грн. Вначале говорили о 100 миллионах гривен нецелевого использования. Не знаю подробностей, но сегодня, кажется, фигурирует уже сумма в 16 миллионов гривен".

"Если они украли – посадите их. Но если не украли, а вы начали всю эту бучу исключительно по политическим мотивам, подыгрывая как внутренней оппозиции в стране, так и русским… Ребята, вы за это будете тоже отвечать. Не сегодня – завтра. Потому что вы дискредитируете ключевой проект государства: чтобы государство имело собственную границу", – сказал Яценюк.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2018 года работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%. Об этом сообщил министр внутренних дал Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк: Если бы я остался премьером, "Стена" была бы достроена". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.