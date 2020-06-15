Яценюк: Если оправдают Януковича – будет оправдана и Россия

Януковича не оправдывать нужно, а накинуть еще пару лет к тюремному сроку, считает политик

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк пришел сегодня под стены Апелляционного суда Киева в знак протеста против отмены приговора беглому экс-президенту Виктору Януковичу, сообщает пресс-служба политической силы.

Сегодня в Апелляционном суде рассматривается жалоба защиты бывшего гаранта на приговор суда первой инстанции. В 2019 год Оболонский суд признал Януковича виновным в госизмене. Яценюк напомнил, что уже давал показания в 2017 году по этому делу, которые легли в основу приговора.

"Сейчас так называемые адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу. Думаю, что апелляционный суд может принять только одно решение – увеличить срок лишения свободы с 13 до 15 лет – именно это максимальный срок заключения за государственную измену, которую совершил Виктор Янукович. Сегодня мы пришли защищать Украину, защищать правду о российской военной агрессии. Янукович вместе с Путиным – это два основных должностные лица, которые совершили акт военной агрессии против Украины. Янукович должен сидеть. И странно, почему до сегодняшнего дня нет дела против Владимира Путина и против всего высшего российского руководства, которые публично признали, что именно они при помощи Януковича планировали захват украинского суверенной территории", – сказал политик.

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Лидер "Народного фронта" выразил надежду, что отсутствие повестки о вызове в суд в качестве свидетеля на нынешнее заседание – это "стечение обстоятельств, а не предварительно спланированная акция, чтобы мы не пришли".

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"Думаю, здесь вообще идет многоходовая игра. Оправдание Януковича, на которое надеется и он, и РФ, – это оправдание России. Вот где идет игра. Они думают: власть сменилась, повестку не прислали, в суд не придут. Не исключаю, что задействованы все внутри- и внешнеполитические инструменты для того, чтобы отменить приговор Януковичу", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо госизмены, бывший гарант фигурирует и в других уголовных производствах. Так, в мае суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. А немногим позже, в том же месяце, экс-президента заочно арестовали по делу о расстреле Майдана.

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