Яценюк: Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее

По мнению политика, главную роль в формировании новой коалиции будет играть то, какую цель будут преследовать политические силы

Яценюк: Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ec4/79a/5c6ec479a07af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ec4/79a/5c6ec479a07af.jpg 2019-02-21T17:33:00+02:00 Политика По мнению политика, главную роль в формировании новой коалиции будет играть то, какую цель будут преследовать политические силы

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут долговременными. Это будет не так, как в 2014-м, когда я как премьер-министр сформировал коалицию с президентом Порошенко практически через две недели. На этот раз это будет гораздо сложнее", – сказал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в четверг, 21 февраля, во время открытия 7-го Киевского форума для молодежи.

"Важно, кто будет члены этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать, или какие-то странные люди, для которых политика – это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?", – сказал лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможности для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.

Он назвал еще шесть ключевых факторов, влияющих на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся определенные потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо также достижения высоких стандартов верховенства права, согласования и ограничения ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.

Среди факторов улучшения бизнес-климата Арсений Яценюк назвал также приватизацию банковского сектора и проведения земельной реформы.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк: Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.