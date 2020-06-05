Яценюк: Место России – в Гааге, а не на встрече "Большой семерки"

Россия вмешивалась в Brexit, референдум в Нидерландах, выборы в Германии и Франции, говорит политик

Было бы странным и недопустимо, если бы Россия сидела за столом "Большой семерки". Россия должна сидеть в Гааге, а не на встрече G7, заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк во время дискуссии КФБ 5 июня.

Политик подчеркнул, что совершенно ясно, что Россия нарушает международный порядок: "Вполне понятно, что Россия незаконно аннексировала Крым и отправила своих марионеток в Донецк и Луганск. Без сомнения, именно российские наемники сбили MH-17. Нет сомнения, что российские спецагенты пытались убить граждан Великобритании на территории Соединенного Королевства в Солсбери". Это очень долгая история – как открытых, так и тайных операций России против Запада и против Украины".

"Совершенно ясно, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, – Российская Федерация. Совершенно ясно, кто вмешивался в Brexit, референдум в Нидерландах, выборы в Германии, французские выборы – это Российская Федерация", – подчеркнул он.

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Председатель КФБ подчеркнул, что идея России – чтобы те, кто поддерживают Украину в Соединенных Штатах, молчали: "Зато Россия хочет, чтобы те, кто "покупаются" на ложь об Украине или вмешательстве Украины в выборы в США, говорили в полный голос".

"Россия хочет подорвать наше единство. Они хотят протолкнуть собственный нарратив", – подчеркнул он.

Частью российского сценария Яценюк назвал попытки обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей, то есть переложить вину на Украину, обвинить пострадавшую сторону, а не агрессора.

По его словам, сейчас – время серьезных вызовов для американо-украинских двусторонних отношений: "Чем сильнее мы, тем сильнее вы. И наоборот. Это беспроигрышная ситуация для наших стран. А Россия хочет сделать ее безвыигрышной для нас – как для Украины, так и для США".

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После этих испытаний, отметил Яценюк, Украина и США должны только стать сильнее: "Мы рассчитывали и рассчитываем на двухпартийную поддержку. Американский народ всегда должен знать, что Украина и украинцы относятся с большим уважением и почтением к США, к его народу и к лидерам США".

Напомним, во время онлайн-дискуссии КБФ экс-советник президента США рассказала, как Россия вмешивалась в выборы в Штатах . Россия воровала электронные письма и вбрасывала компромат на неугодных кандидатов, говорит Селест Воллендер.

Тема онлайн дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – "Украина – США: мы хотим, чтобы нас услышали".

Участники разговора:

посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст ;

; советник президента США по вопросам Евразии в 2013-2017 годах, заместитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах Селест Волландер ;

; посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер ;

; посол США в Украине в 2006-2009 годах и временный поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор ;

; председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе ;

; журналист и публицист Виталий Портников ;

; модератор дискуссии – заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский .

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