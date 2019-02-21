Яценюк: Международные организации должны идти на полшага вперед, чтобы не отставать от современности
Лидер "Народного фронта" также напомнил, что Россия пытается вернуться к Парламентской Ассамблее Совета Европы
Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на решения международной организации, – это приводит к неэффективности такой организации. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум для молодежи.
Арсений Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, "тех стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ": "Они это делают из-за денег, из-за политики запугивания, поставки оружия, поддержки разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН ".
"Никакого решения в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, и в других международных организациях, невозможно принять без консенсуса. И тут на сцене появляется Россия, блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН", – сказал он.
Лидер "Народного фронта" также напомнил, что Россия пытается вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы: "К сожалению, попытки России едва не достигли успеха".
"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя соответствующую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И главное – возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент", – подчеркнул он.
Поэтому глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям: "Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от развития сегодняшнего дня, их роль и место будет падать. Если страна-агрессор, кем является Российская Федерация, имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято – возникает вопрос его исполнения".
"Это три основных пункта, которые должны стоять сейчас на повестке дня в глобальных мировых организациях", – подчеркнул Арсений Яценюк.
Напомним, Яценюк также очертил проблемы, с которыми столкнется парламент в формировании коалиции после предстоящих выборов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.
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