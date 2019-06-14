Яценюк: Мы уже имели "скидку" на газ от России

Яценюк убежден в опасности очередных "скидок" от России

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обеспокоен появлением информации о возможном обсуждении с РФ "скидок" на газ.

"Мы уже имели" скидку "на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие — продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", – сказал премьер-министр Украины 2014 2016.

Он рассказал о схемах, которые действовали до 2014 года.

"Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене", – отметил Яценюк.

Также он вспомнил о своих переговорах 2014 как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве:

"Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ".

После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина будет судиться против "Газпрома":

"Мы на вас подаем в суд, и мы выиграем этот суд".

Он напомнил, что в то время как премьер-министр с командой "Нафтогаза" занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж:

"Я вникал во все эти детали. Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли – 4 миллиарда долларов . И еще и по транзитному контракту суд выиграем", – убежден Арсений Яценюк.

Напомним ранее Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

Лидер "Народного фронта" также заявил, что планы Путина неизменны, но Кремль могут отрезвить жесткие санкции против руководства РФ. По его словам, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами.

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