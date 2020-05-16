Яценюк на дискуссии КБФ: COVID-19 – это очередной "черный лебедь"

Украина должна найти выход из кризиса и стать сильнее, говорит политик

Президент Украины и правительство должны соблюдать повестку реформ и предпринять решительные шаги для преодоления различных кризисов, а также – бороться за лучшее будущее Украины, которая должна стать частью семьи Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявил премьер-министр (2014-2016), основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 15 мая.

Он отметил, что в будущем мы увидим ряд "черных лебедей": "COVID-19 – это очередной "черный лебедь". Происходит кризис, и мы должны найти путь, как преодолеть этот кризис и выйти из него более сильными, чем были раньше".

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Политик подчеркнул, что "остается очень оптимистичным": "В 2014 году даже большинство наших друзей не были уверены относительно будущего Украины. Все боялись, что Украина будет завоевана Российской Федерацией. Но этого не произошло и никогда не произойдет".

Основатель КФБ подчеркнул, что дорога к лучшему будущему Украины "не будет гладкой": "Этого сложно достичь, но нынешний президент и нынешнее правительство должны соблюдать повестку реформ. Они должны сделать решительные шаги, чтобы, с одной стороны, преодолеть различные кризисы, стоящие перед нами, а с другой – бороться за лучшее будущее Украины, которая должна стать частью семьи Европейского Союза и НАТО".

"Все в наших руках. Доверие и вера в будущее, в ценности, вера в наши возможности достичь каждой цели, которую мы перед собой поставили", – сказал Яценюк.

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Напомним, ранее на КБФ Яценюк заявил, что сегодня выполнение Минска в российской интерпретации станет катастрофой для Украины.

Тема нынешней дискуссии КФБ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – "Кто воюет против мировой демократии?"

Участниками разговора стали:

американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум;

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немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс;

американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации президента Обамы Дэниэл Фрид;

британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев;

философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко.

Модератор – Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

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