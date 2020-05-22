Яценюк: Нам нужна ясность, будет ли Украина членом ЕС и НАТО

Украина продолжает стремиться к вступлению в ЕС и НАТО, что показывает и достаточно успешное нынешнее сотрудничество Киева и Брюсселя, а украинцы продолжают поддерживать евроинтеграцию. Однако нам нужно четко определиться с европейскими целями. Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности во время онлайн-дискуссии Арсений Яценюк.

По его словам, Украина достигла много в сотрудничестве с Евросоюзом.

"Нам удалось обеспечить энергетическую независимость Украины. Украинцы получили безвизовый режим. Вместе с партнерами из ЕС и США мы сдержали российскую агрессию и ввели санкции против Российской Федерации. Вместе мы начали беспрецедентные реформы в Украине. Лучший ответ изоляционизму – это интеграция. Лучший ответ диктатуре – демократия и еще больше демократии. Лучший ответ на кризис – это сотрудничество. Лучший ответ коррупции – это независимые суды и верховенство права", – сказал Яценюк.

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Также он отметил, что большинство украинцев продолжают поддерживать вступление нашей страны в ЕС и НАТО, а власть должна двигать реформы вперед и как можно сильнее держаться европейского курса на ЕС. Однако, считает политик, сейчас Европейский Союз должен показать пример, стать образцом процветающего сильного общества.

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"Нам нужна ясность. Следует четко определить цели. Будет ли Украина членом Европейского Союза? Мы понимаем, что это будет длинная и сложная дорога. Но мы должны четко сказать украинскому народу: вот тот путь, которым мы идем. Должны также ответить на вопрос, станет ли Украина членом НАТО, и какие предпосылки необходимо выполнить для этого … В Европейском Союзе нам нужна проукраинская коалиция. Наши польские, латвийские друзья – это те, кто действительно хочет видеть Украину частью большой единой семьи ЕС", – подчеркнул глава Форума.

В то же время Яценюк подчеркнул, что не все хорошо в имплементации Соглашения о Зоне свободной торговли Украины с ЕС.

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"В 2014-2015 годах выполнение установленного правительством плана действий по ЗСТ превышало 94%. На сегодня это только примерно 38%", – резюмировал он.

Видео: Open Ukraine

Как сообщали новости "Сегодня", еще осенью прошлого год Вадим Пристайко, будучи министром иностранных дел, говорил, что Украина намерена добиться пересмотра квот в рамках соглашения с ЕС об углубленной и всеобъемлющей Зоне свободной торговли.

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