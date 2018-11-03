Яценюк: Наша главная задача в 2019 году – не допустить реванш

Мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим, говорит лидер "Народного фронта"

Враг ждет, что опять украинская политическая элита рассорится. В 2019 году наша основная задача – не дать возможности реванша. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за нее, и мы победим, – заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах 3 ноября.

"100 лет назад наша великая украинская нация сказала, что мы хотим иметь собственное государство и мы будем за него бороться. И так затем образовалась Большая Украина. Большая Украина, которая имела все шансы удержать свою государственность, бороться за каждого своего гражданина и двигаться вперед. К сожалению, Большую Украину предали как внутри, так и извне. И предавшие тоже пострадали и от большевистской России, и от вызовов, стоящих перед их нациями", – сказал Яценюк.

Фото: nfront.org.ua

После прихода большевиков наступили "одни из самых трагических страниц в нашей истории", подчеркнул он: "Потом были голодоморы, репрессии, уничтожение украинского духовенства, украинской интеллигенции. Потом те, которые сегодня сидят в Москве и рассказывают "о великой России", подписывали с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа и резали, как по сердцу, Украину. А потом Украина снова восстала. Восстала как независимое государство".

"В 2014 году мы так же восстали. И так же на большое вече приходили сотни тысяч украинцев, которые сказали: мы не вернемся в Советский Союз, мы боремся за себя, за свое достоинство, за свою нацию, страну, мы боремся за Европу, потому что нам – туда. Мы не дадим никому управлять в своей стране. И это колесо истории возвращается вспять", – сказал лидер "Народного фронта".

После этого Путин отправил танки в Донецк, в Луганск, оторвал кусок украинской земли и аннексировал Крым, подчеркнул Яценюк: "Путин, как достойный ученик сталинских большевистских лекторов, был убежден, что Украина не устоит. Он был убежден, что Украина падет, как это было сто лет назад. Что украинцы не возьмут оружие защищать свое государство. Но мы были убеждены, что нам не то что некуда отступать – нам есть за что бороться. За каждую украинскую семью, за нашу землю".

Фото: nfront.org.ua

"И мы выстояли. Выстояли, имея российские танки на своей территории, страну на грани банкротства и 108 тысяч гривен на счету в казначействе на всю страну. Мы выстояли при отсутствии армии, милиции, Вооруженных сил. Мы продемонстрировали, что мы нация, которая умеет сплачиваться. И сейчас очень важно этот фундамент новой Украины, который мы заложили в 2014 году и основа которого еще 100 лет назад была сформирована на Буковинском вече – не просто уберечь, а построить на этом фундаменте украинский дом", – подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что война не закончилась: "Враг ждет. А это он умеет делать. Он ждет, что опять украинская политическая элита рассорится. А мы были почти на грани этого. Мне непросто работать с Петром Порошенко. Но ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за государство".

"Далеко не все решено. Общество травмировано, и это естественно: война, потери близких, знакомых, неуверенность в завтрашнем дне. Но это не тот дух, который дает силу для успеха. Дух единства, уверенности и ответственности каждого из нас за свой маленький участок работы, перед собой, перед своими родными и перед страной – только эта энергия дает энергию строительства великой Украины", – сказал лидер "Народного фронта".

Он отметил, что 2019 год будет непростым и экономически, и политически: "Даже среди наших западных партнеров не всегда можно услышать четкий голос поддержки Украины. Я не мог подумать, что мы дойдем до ситуации, когда Венгрия и Польша не всегда будут разделять позицию поддержки Украины. Понятно, что Россия свои планы не изменит. Но мы знаем, что не имеем права допустить того, как было в прошлом".

Фото: nfront.org.ua

"Поэтому в 2019 году наша основная задача – не дать возможности реванша. Спящий реванш уже есть, в том числе и в Черновцах, когда сместили законно избранного проевропейского мэра. В масштабах Украины они так же ожидают реванша пророссийских сил. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим. Мы это доказали и будем доказывать", – сказал Яценюк.

Буковинское вече – народное собрание, состоявшееся 3 ноября 1918 года в Черновцах, результатом чего стало провозглашение воссоединения Северной Буковины с Западноукраинской Народной Республикой и дальнейшая объединение с Украинской Народной Республикой.

Напомним, сегодня Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков в Черновцах представили новую программу соцобеспечения Нацполиции и ГСЧС.