Яценюк назвал главный "прокол" правительства Гончарука

Главной ошибкой правительства бывшего премьер-министра Алексея Гончарука является то, что они не подписали программу с Международным валютным фондом. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ".

"Основной "прокол", я считаю, – это то, что это правительство не подписало программу с Международным валютным фондом", – сказал он.

Политик добавил, что без программы МВФ ЕС не предоставит Украине 500 миллионов. Также не будут получены средства по программе Всемирного банка. Новому правительству, по его словам, нужно подписывать программу с МВФ.

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"Что надо делать новому премьер-министру? Нет другого выхода, как подписывать программу с Международным валютным фондом", – подчеркнул Яценюк.

Также он отметил, что еще три месяца назад никто не знал, что такое коронавирус и не ожидал такие потрясения на мировых финансовых рынках, и правительству всегда надо быть готовым к потенциальным кризисам.

"Сегодня мы лишены этой safe line, линии безопасности, который бы дала возможность стране немного легче дышать в это время финансового кризиса", – подчеркнул Яценюк.

Напомним, недавно Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы.

Также ранее Яценюк призвал новоизбранное правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину.

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