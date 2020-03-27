Арсений Яценюк: "Дефолт – это экономический и политический крах. Нужна программа с МВФ и реструктуризация"

Украине необходимо вести переговоры с МВФ, в частности – о реструктуризации долгов, считает премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, который стал гостем передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном"на телеканале "Украина 24".

Дефолт – это экономический и политический крах, считает политик. По мнению Арсения Яценюка, стране необходима программа с МВФ и реструктуризация.

"Без программы Международного валютного фонда мы точно получим дефолт. Это экономический и политический крах", – отметил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что, по его данным, с 20 февраля до 20 марта впервые за очень долгое время зафиксировано, что количество прибывших в Украину превышает количество выехавших.

"Приехало значительное количество людей, не имеющих здесь работы, и которые, потеряв работу в Европе, потеряли возможность пересылать в Украину и 12 млрд. долларов, которые мы получали в год от людей, которые работают за рубежом", – подчеркнул премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Это, по словам Арсения Яценюка, повлияет и на потребительский рынок внутри страны, и на стабильность валютного курса. Кроме безработицы, одним из главных рисков Арсений Яценюк назвал падение экономики.

"Это уже факт, падение экономики будет. Уровень падения будет зависеть только от антикризисных мер, в том числе – глобальных", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Еще один риск – падение курса национальной валюты и, как следствие – рост цен, считает лидер "Народного фронта".

"Если будет объявлен дефолт, я не знаю, какой будет курс гривны. Эксперты говорят о 35-40 грн. за доллар. Я позволю себе с ними не согласиться. Потому что после объявления дефолта в других странах там было и 200%, и 300% удешевления национальной валюты. Если падает стоимость национальной денежной единицы, начинают расти цены, в том числе. Цены также будут галопирующие. Когда наличествуют эти три элемента – падение экономики, курс, рост цен, безработица – это за собой влечет падение доходов государственного бюджета. А это уже спираль", – подчеркнул Арсений Яценюк. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

После достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украина сможет получить первый транш, в размере 2-2,5 млрд. долларов непосредственно в бюджет, заявил политик. А после этого, по его мнению, у государства появится возможность получить 500 млн. от Европейского Союза, которые привязаны к программе с Международным валютным фондом. Появиться также возможность получить 1 млрд. долларов Всемирного банка.

"С миру по нитке – бедному рубашка. Четыре миллиарда, в принципе, это очень большая сумма. Плюс это серьезный сигнал для инвесторов, это повышает шансы разместиться на внешних рынках".

Отвечая на вопрос относительно законодательства, которое необходимо принять в рамках сотрудничества с МВФ, Арсений Яценюк подчеркнул:

"Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы парламент проголосовал за изменения в банковском законодательстве. Ни одной. Там нет дискуссии. Идите и голосуйте", – сказал Арсений Яценюк.

В то же время, говоря о сотрудничестве с МВФ, Арсений Яценюк высказался о необходимости начать процесс реструктуризации долгов, как это сделало правительство Арсения Яценюка в 2015 году.

"Мы были с программой МВФ, получали средства, и мы провели реструктуризацию внешней задолженности. Да, это делалось в кооперации с Международным валютным фондом. Да, это были очень сложные переговоры. Но я публично призвал правительство: нам надо думать не только о 2020 годе. Я не знаю, когда закончится кризис. Я знаю о большой долговой нагрузке. Я бы шел по пути подписания программы и новой реструктуризации", – заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что украинская власть рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансированияи не рассматривает вариант дефолта в стране.

Также мы рассказывали о том, что Всемирный банк и Международный валютный фонд лоббирует перед странами "Большой двадцатки" введение кредитных каникул по взысканию долгов с правительств многих стран мира.

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