Яценюк о четырех годах без приобретения газа в России: Это оккупация, которую мы остановили

Украина в 2015 году сбросила «газовую удавку» Москвы, которая десятки лет была инструментом давления

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Идеи вернуть Украину в энергетическое иго России – или от некомпетентности, или от продажности: Наша задача – не позволить снова "посадить Украину на газовую "наркозависимость". Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем блоге "Оккупация, которую мы остановили" на Цензор.нет.

Сегодня исполняется четыре года, как Украина перестала закупать газ в России.

"Правительством принято решение поручить "Нафтогазу" остановить приобретение российского газа. Это единственно правильный путь для того, чтобы, с одной стороны, избавиться от российской газовой зависимости, а с другой – уменьшить потребление газа, меньше тратить средств на приобретение российского газа и в течение 10 лет сделать Украину полностью энергонезависимым государством", – заявил Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров в 2015 году.

Тогда, напомнил Арсений Яценюк, его правительство приняло решение "сбросить газовую удавку России, которая десятки лет была способом давления, диктата и внешнего управления нашим государством через российский "Газпром".

"В 2015 году Украина готовилась к очередной зиме. Захвачен Крым, разграблен и расстрелян Донбасс. Российские оккупационные войска угрожают "дойти до Киева". В этих условиях оставлять "газовый рубильник" в руках страны-агрессора – значит отдавать себя на его милость", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Россия имела возможность в любой момент прекратить поставки газа, пояснил он: "Оставить без света и тепла жилища наших граждан. Остановить нашу промышленность, в том числе оборонные предприятия. Оставить наше государство в темноте, холоде и отчаянии".

"Горжусь, что правительство, которое я имел честь возглавлять в то время, не только приняло решение, но и обеспечило его выполнение. Украинцы были с теплом и светом", – написал Арсений Яценюк.

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Перевод Украины на газовое снабжение из западных стран, убежден экс-премьер-министр, имел еще одно, "без преувеличения историческое значение": "Наше правительство вычистило миллиардную коррупцию в газовой сфере, по которой определенные представители "политической элиты" выполняли все прихоти Москвы, держа Украину в российской орбите влияния".

В то же время, подчеркнул Арсений Яценюк, сейчас, спустя четыре года, вновь звучат идеи и намерения "вернуть нас в энергетическое иго России".

"Считаю, разговоры об этом – или от некомпетентности, или от продажности. Наша задача – не позволить снова посадить Украину на газовую "наркозависимость". Тем более страны, которая пришла на нашу землю с войной. Спасибо всем, кто был в нашей команде и взял на себя ответственность за историческое решение", – сказал Арсений Яценюк.

О таком шаге к энергонезависимости положительно отзываются политики и эксперты.

"Каждый год мы начинали с того, что какая-то очередная газовая война, закручивание вентилей, падение давления в газотранспортной системе Украины, обвинения взаимные российской и украинской стороны в каких-то кражах газа из большой трубы", – вспоминает эксперт в вопросах энергетики Александр Трохимец.

К тому же Украина стала более эффективно распоряжаться своими ресурсами.

"Мы увеличили добычу газа собственного производства, это то, что во времена Януковича убивалось и не развивалось. Давайте помнить, что правительства Яценюка и Гройсмана начали большую программу сокращения потребления газа для бюджетных учреждений, когда потребление газа заменялось или пеллетами или солнечными станциями", – говорит политолог Виктор Таран.

"Цена на газ была завышена, и договор, который действовал до конца 2019 года, он, скажем так, не был выгоден Украине", – говорит эксперт в отрасли энергетики Юрий Корольчук.

Возвращать миллиарды Россия не спешит и снова пытается поймать Украину в ловушку, говорят политики. Москва предлагает скидку на газ – 25%. Но "Нафтогаз" непреклонен. Однако кое-что России удается, подчеркивают специалисты: например, так называемая поправка Геруса к закону об электроэнергии открыла России украинский рынок электроэнергии.

"Посадят нашу Украину на иглу, остановят поставки электроэнергии в Украину, как это они часто проделывают с поставками газа в наше государство, и поставят страну на колени", – говорит глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Напомним, сегодня также исполнилось четыре года с тех пор, как правительство Арсения Яценюка запретило все транзитные полеты и рейсы российских авиакомпаний в Украину.

Тогда премьер Арсений Яценюк отметил: сделали это из-за существенного обострения военно-политической ситуации. И закрытие авиапространства имело целью снизить риски провокаций России в небе над Украиной.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября "Газпром" озвучил официальное предложение Украине о транзите газа. Российская сторона требует от "Нафтогаза" отказаться от всех судебных претензий, а взамен обещает не останавливать транзит голубого топлива. Более того, недавно президент РФ Владимир Путин даже обещал низкие цены на газ для Украины.

В свою очередь Украина ответила на предложение "Газпрома". Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обещал дать ответ Москве в ближайшее время.

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