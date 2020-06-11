Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости политики

Яценюк о деле Порошенко: Противоречит постулатам верховенства права, справедливости и успешной Украины

11 июня, 15:55

Юрий Божко Юрий Божко

Политик отметил, что на сегодняшний день есть действительно незаконные вещи, на которые надо обратить внимание власти

Обвинения в совершении преступления должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми, а не слепленными из песка. Об этом в своем Facebook отметил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко слишком сложные. И далеко не по моей вине. Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине. Неадекватные подозрения, которые то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам", – написал он.

"Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Реклама

Он отметил, что исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться: "Хорошо известно, чем это закончилось".

В тренде
Минский глухой угол: могут ли Украина и Запад разработать альтернативу – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывания вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными из песка. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с "показыванием пальцем" на самый верх. Это не путь успешной Украины и власти, если она демократическая".

Напомним, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко 10 июня пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где ему сообщили о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с вручением ГБР подозрения Петру Порошенко.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обвинения Арсений Яценюк Петр Порошенко Государственное бюро расследований ГБР Семочко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражу
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражуПолитика
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фотоПолитика
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение КиеваПолитика
"Стыдно будет русскому народу": Зеленский сделал заявление по КрымуПолитика
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять