Яценюк о деле Порошенко: Противоречит постулатам верховенства права, справедливости и успешной Украины

Политик отметил, что на сегодняшний день есть действительно незаконные вещи, на которые надо обратить внимание власти

Обвинения в совершении преступления должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми, а не слепленными из песка. Об этом в своем Facebook отметил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

"Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко слишком сложные. И далеко не по моей вине. Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине. Неадекватные подозрения, которые то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам", – написал он.

"Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Он отметил, что исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться: "Хорошо известно, чем это закончилось".

Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывания вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными из песка. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с "показыванием пальцем" на самый верх. Это не путь успешной Украины и власти, если она демократическая".

Напомним, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко 10 июня пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где ему сообщили о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с вручением ГБР подозрения Петру Порошенко.

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