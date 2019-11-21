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Яценюк о годовщине Майдана: Надо помнить о цене свободы

21 ноября, 13:17

Нынешнее и будущее Украины всегда требует бдительности, уверен политик

"Сегодня и всегда должны помнить о дорогой цене, уплаченной за право Украины быть самими собой", – написал в своем Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в День достоинства и свободы 21 ноября.

Он подчеркнул, что Революция достоинства стала временем испытания нашей нации: "Мы выстояли и победили".

"Нынешнее и будущее Украины всегда требует бдительности, чтобы не дать шансов украсть завоеванное достоинство", – подчеркнул он.

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"Свобода и достоинство стоят борьбы. Помните об этом", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в рамках участия в Конгрессе Европейской народной партии, который проходит в столице Хорватии Загребе 20 ноября.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждали две основные темы – "развитие внутренней политической ситуации в Украине и опасности международного положения, которые касаются нашего государства".

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Арсений Яценюк революция премьер-министр революция достоинства народный фронт

Источник: Сегодня

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