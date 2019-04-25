Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Яценюк о принятии закона о языке: Украинский – это душа и столб нации

Сегодня, 12:18

Украинский язык – это наша самобытность, щит и меч в борьбе за независимость, говорит лидер "Народного фронта"

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Принятый сегодня в парламенте закон об украинском языке – это еще один важный документ, который формирует основу государственности.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".

"Украинский язык – это душа Украины и каждого украинца. Язык – это столб нации", – написал он.

Защита украинского языка – это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык – это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua

Напомним,принятый Верховной Радой закон № 5670-д о функционировании украинского языка в качестве государственного гарантирует обучение на государственном языке в школах и высших учебных заведениях, а также определяет порядок обучения на украинском языке для представителей нацменьшинств.

Напомним, принятие языкового закона является одной из топ-тем дня, о других темах смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, яценюк, голосование, народный фронт, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк о принятии закона о языке: Украинский – это душа и столб нации". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Народный фронт" заявил, что не допустит реванша и отставки Парубия

Вчера, 18:26

Бурбак подчеркивает, что Рада пойдет на очередные выборы в октябре – как это предусмотрено Конституцией

Принятие "языкового" закона: почему важно качество, а не сроки

Вчера, 15:10

Политолог настаивает на качестве законопроекта, чтобы ни одна из политических сил не смогла его оспорить

Главу Верховной Рады хотят отправить в отставку: Парубий озвучил одно условие

Вчера, 12:10

Депутаты получили подписные листы и теперь должны собрать 150 подписей за отставку спикера ВР

В Кабмине просят Раду срочно принять около 10 законов в транспортной сфере

Сегодня, 09:58

Члены правительства считают, что это можно сделать за один день, и объяснили, зачем это нужно

Путин отказался поздравлять Зеленского 

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Диетолог назвала самый полезный суп

Возвращение депутата: Савченко пришла в Верховную Раду (видео)

10 звездных родителей с психическими расстройствами

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

Что будет, если перестать чистить зубы: видео последствий

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?