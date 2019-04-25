Яценюк о принятии закона о языке: Украинский – это душа и столб нации

Украинский язык – это наша самобытность, щит и меч в борьбе за независимость, говорит лидер "Народного фронта"

Фото: nfront.org.ua.

Принятый сегодня в парламенте закон об украинском языке – это еще один важный документ, который формирует основу государственности.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".

"Украинский язык – это душа Украины и каждого украинца. Язык – это столб нации", – написал он.

Защита украинского языка – это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык – это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".

Фото: nfront.org.ua

Напомним,принятый Верховной Радой закон № 5670-д о функционировании украинского языка в качестве государственного гарантирует обучение на государственном языке в школах и высших учебных заведениях, а также определяет порядок обучения на украинском языке для представителей нацменьшинств.

Напомним, принятие языкового закона является одной из топ-тем дня, о других темах смотрите в сюжете "Сегодня":

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