Яценюк о "Северном потоке-2": Россия возьмет Европу в заложники

Арсений Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако было принято решение судиться в Стокгольмском арбитраже

"Основной вызов для украинского энергетического сектора сегодня – "Северный поток-2". Не приемлю и категорически отрицаю подход некоторых европейских стран, которые дают возможность РФ воплотить антиукраинский и антиевропейский проект и построить "Северный поток-2", – заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в результате запуска "Северного потока-2" Украина будет лишена 2 миллиардов долларов доходов в год: "За десять лет – это 20 млрд долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое готово компенсировать такие потери для украинского бюджета?"

Этим проектом, подчеркнул он, "Россия возьмет Европу в заложники". Арсений Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако он, находясь на посту премьер-министра, принял решение судиться против России в Стокгольмском арбитраже: "Мы победили в суде".

"Я до сих пор очень оптимистичен. Но мы должны поддержать этот оптимизм мощными, смелыми и четкими действиями", – сказал Арсений Яценюк.

Он также отметил важность проведения взвешенной бюджетной политики в Украине: "Это – основа для любого макроэкономического успеха".

По банковскому сектору, он напомнил, что сейчас у государства – более 65% всего банковского сектора: "Это может быть ключевым двигателем внутренних инвестиций в Украине".

Арсений Яценюк также отметил необходимость реализации реформы судопроизводства: "Мы провели широкие изменения в Конституцию, по которым Верховный Суд стал реально Верховным Судом страны. Но нам надо воплотить эту реформу – вместе с антикоррупционным судом, Верховным Судом и всей судебной системой государства".

Кроме того, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо провести реформирование СБУ и других силовых структур и убрать дублирование их функций, что является в компетенции президента. Это, убежден Арсений Яценюк, в частности обеспечит прозрачность ведения бизнеса в Украине.

Напомним, посетивший Конференцию по поддержке реформ в Украине президент Владимир Зеленский призвал канадцев вкладывать деньги в Украину . От иностранных партнеров ждут инвестиций в зеленую энергетику и участия в восстановлении Донбасса.

А премьер Канады Джавстин Трюдо заявил, что Оттава выделит Украине 25 млн канадских долларов на реформы .

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