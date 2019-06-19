Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости политики

Яценюк о смерти Тымчука: Погиб большой украинский патриот

19 июня, 14:16

Лидер партии выразил глубокое соболезнование родным и близким нардепа

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отреагировал на смерть координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа от НФ Дмитрия Тымчука.

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тымчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", – написал политик на своей странице в Facebook.

Читайте также

Напомним, член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение.

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег яценюк, убийство, самоубийство, Тымчук

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк о смерти Тымчука: Погиб большой украинский патриот". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель Дмитрия Тымчука: раненного нардепа обнаружила жена

Сегодня, 14:11

Однопартиец политика сообщил первые подробности случившегося

"Огневой террор" под Авдеевкой: Тымчук рассказал о дерзких "налетах" боевиков

17 июня, 01:30

В районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы

Россия контролирует боевиков "Л/ДНР": военный эксперт нашел еще одно доказательство

16 июня, 03:00

Учения в 1-м и 2-м АК проходят по единому плану с Министерством обороны РФ

От Попасной – до Азова: военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса

12 июня, 04:30

Обстановка на востоке Украины продолжает усугубляться

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда

Приватбанк готовится к приватизации — финдиректор

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Найдена мать ребенка, найденного ночью в Любашевском районе

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Как бег влияет на мужское здоровье?

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Тест: ученые России и их открытия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь