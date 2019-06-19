Яценюк о смерти Тымчука: Погиб большой украинский патриот

Лидер партии выразил глубокое соболезнование родным и близким нардепа

Фото: nfront.org.ua.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отреагировал на смерть координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа от НФ Дмитрия Тымчука.

"Погиб наш друг, большой украинский патриот Дмитрий Тымчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", – написал политик на своей странице в Facebook.

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Напомним, член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение.

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .

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