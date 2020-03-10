Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Яценюк о возможности возглавить Кабмин и НБУ: Не вел никаких переговоров

10 марта, 22:11

Премьером должен быть человек президента, а главой Нацбанка – экономист, а не политик, говорит лидер «Народного фронта»

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк рассказал, была ли вероятность, что он станет главой правительства вместо Алексея Гончарука, и есть ли вероятность, что он возглавит Нацбанк.

"Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского", — заявил он в интервью "Радио НВ" на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров.

Политик отметил, что премьером может быть только лицо или назначенное командой президента Зеленского, или персонально президентом, или лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия "Слуга народа" имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хотя он и не политическая фигура.

Реклама

Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.

В тренде
До смерти Путина: журналист объяснил, почему Россия будет продолжать войну в Украине
Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца

"Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру, должен возглавлять не политик… И в этот раз так же — ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь", — заявил он, отметив, что когда возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ Арсений Яценюк Кабинет министров Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министровПолитика
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидатаПолитика
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...