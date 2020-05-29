Яценюк об очередной информатаке против него: "Истерика через край"

Истерика пророссийских фейкометов означает лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины, говорит политик

Лидер партии "Народный фронт", премьер Украины (2014-2016) Арсений Яценюк предупредил об "очередной мобилизацию фейкоделов" в российских и пророссийских Telegram-каналах. Об этом он написал в Facebook.

"Поздравляю акцию "Стоп-Яценюк", начатую российскими и пророссийскими телеграмм-каналами, которые вдруг заявили об "объединении усилий", чтобы начать (цитата) "сильную атаку тг-каналов против Яценюка". Итак, очередная мобилизация фейкоделов и фейкометов катится по просторам мессенджера", – написал он.

По словам Яценюка, этот "сериал" против него продолжается минимум с 2010-го: "Остановить обещали – не остановили, хотя и сопровождали все это громкими звуковыми эффектами, провокациями, заказными сюжетами".

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"На этот раз тоже истерика через край. Но на фоне глубокого кризиса жанра. Поэтому в сотый раз пишут ложь вроде Арсений Яценюк собирается занимать какую-то должность в нынешней власти. Снова и снова пишут о "первом миллиарде". Эту выдумку уже несколько лет назад опроверг сам Мочанов. Пишут много прочего бреда", – сказал он.

За этими каналами, отметил Яценюк, стоит "Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине".

"Мы вместе с нашей командой проводим работу, направленную на то, чтобы остановить провокации, которые могут разрушить международную поддержку Украины со стороны наших западных партнеров. Истерика пророссийской информационной канализации означает лишь одно – мы с нашей командой качественно делаем свою работу в интересах Украины и будем делать впредь", – написал он.

"А что касается "тг-помоек" – не забывайте дезинфицировать руки", – добавил Яценюк.

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Напомним, ранее Яценюк заявил, что Путин контролирует 50% новостных каналов Украины и может контролировать умы украинцев .

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