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Яценюк: Обнародованные данные по MH17 – повод для инициирования заседания Совбеза ООН

20 июня, 12:18

Руководству России нужно напомнить, что преступления не будут забыты и они не имеют прощения, говорит лидер "Народного фронта"

Фото: AFP

Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 – это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвой российских военных преступников

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook 20 июня.

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве: "Сегодня мы получаем доказательства".

Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акте агрессии. "Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", – написал Яценюк.

"Верю, что справедливость восторжествует. Между тем обнародованные данные – это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, комментируя  результаты расследования по рейсу MH17, президент Украины Владимир Зеленский заявил: На скамье подсудимых должны быть все причастные .

Новости "Сегодня" также сообщали, что Международная совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 17 июля 2014 года, назвала имена четырех подозреваемых . Это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").


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Тег Россия, яценюк, Донбасс, Совбез ООН, Boeing-777 , MH17

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