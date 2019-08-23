Яценюк обратился к G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить роковых ошибок

России нет место в «Большой семерке» и Совете безопасности ООН, говорит политик

Молчаливые уступки агрессору и восстановление формата G8 с участием России без освобождения украинских территорий – это сигнал, что тактика умиротворения может возобладать над стратегией долгосрочного мира в Европе, пишет премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронта" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в течение последних пяти лет вел диалог с руководством всех государств-членов "Группы семи" и Европейского Союза: "На посту главы правительства и после этого я имел честь поддерживать постоянный контакт с нашими партнерами. Считал долгом укреплять важное – международную коалицию в защиту и поддержку Украины и единство нашей общей позиции против агрессии России".

"Накануне саммита "Группы семи" во Франции обращаюсь к нашим партнерам и одновременно к новому руководству Украины. Мы все хотим мира. То, что переговоры с Россией находятся в мертвой точке, – это не вина Украины или Запада. Это – вина и ответственность России", – считает Яценюк.

Новое руководство Украины, по его словам, дало понять, что верит в шанс изменить позицию Кремля. Однако пять последних лет "нас хорошо научили, что для мира мало доброй воли Украины и Запада": "Кремль рассчитывает использовать эту добрую волю, чтобы завести нас в западню роковых ошибок".

Первая потенциальная ошибка, подчеркнул он, – это отказ от жесткой политики коллективного давления: "Мол, вам, лидеры России, никто не угрожает, уймитесь. Кремль будет благодарен за такой подход: видите, давление не работает. А если давление не работает, то и ответственности за преступления нет".

Читайте также: В администрации Трампа прокомментировали его желание возродить G8

Реклама

"Вторая потенциальная ошибка – положить все на одну шахматную доску, то есть увязать стратегические вопросы, имеющие целью сдержать агрессора, с его локальными и тактическими уступками", – написал лидер НФ.

"Кремль не играет в шахматы. И он не признает ни правил, ни какого-либо формата игры. Для войны он приберег много площадок", – отметил он

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия атаковала не только Украину: "Кремль уже давно осознанно покушается на цивилизованные принципы международных отношений. Об этом свидетельствуют трагедии Молдовы, Грузии, Сирии".

Ослабление санкций и международной изоляции Кремля должно зависеть не от его нескольких вынужденных "добрых" жестов, а от прекращения преступлений и понесения за них ответственности, подчеркнул Яценюк: "С точки зрения Украины, это означает возвращение оккупированных территорий, возмещение наших больших потерь и убытков, уважение нашего национального суверенитета и границ".

В тренде Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости

"Вместо этого России дают понять – вы уступите хоть в чем-то, и вам многое зачтется. Кремль будет благодарен – политика агрессии, международного терроризма и похищения людей приносит неплохие результаты и остается безнаказанной", – написал он.

Этот сигнал, по его словам, хорошо заметят не только в Москве: "Его запомнят везде, где международное право захотят подменить силой".

"И, наконец, есть третья ловушка, которая в значительной степени касается самой Украины. Никакие политико-дипломатические договоренности не должны парализовать международную активность Киева и заставить молчать", – подчеркнул лидер НФ.

Он объяснил, что после провала Будапештского меморандума и в отсутствие каких-либо реальных гарантий безопасности Украина имеет лишь несколько средств борьбы с агрессором: "Это прежде всего наша армия. Это – наша активная дипломатическая работа и единство со стратегическими партнерами на основе общей приверженности международному праву. Это – внутреннее единство национальных политических и общественных сил. И, самое важное, это – правда, которую во всеуслышание говорим миру".

"Торг "молчаливых уступок" вокруг восстановления формата G8 без освобождения украинских территорий – это сигнал, что тактика умиротворения агрессора может возобладать над стратегией долгосрочного мира в Европе", – подчеркнул он.

Такие ошибки нельзя допускать, подчеркнул Яценюк: "России не место в Группе семи. Агрессивному Кремлю не место в Совете Безопасности ООН. Нынешнему режиму в России – не место в цивилизованном международном сообществе до тех пор, пока не восстановятся нарушенные ими права и суверенитет других народов".

"Желание достичь "быстрых результатов" любой ценой может привести к катастрофе. Только единство Украины и Запада против большой общей угрозы и последовательные действия по привлечению агрессора к ответственности были и остаются безальтернативным путем к настоящему миру", – подытожил Яценюк.

Новости "Сегодня" сообщали, что Трамп объяснил, почему Россию лучше включить в "Большой восьмерку". По его мнению, Москва должна совместно со странами G7 добиваться мира во всем мире.

Однако в Евросюзе считают, что возвращение России в G7 будет "признаком слабости" государств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама