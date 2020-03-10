Яценюк объяснил, почему досрочные выборы Рады могут очень дорого обойтись Украине

Основная задача президента, Кабмина и Рады восстановить управляемость в государстве, говорит политик

Если новое правительство Дениса Шмыгаля не справится со своей работой, уже осенью в случае отставки Кабмина начнется активная раскачка политической ситуации с целью проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк заявил в эфире "Радио НВ" 10 марта.

"Я не состою в фан-клубе президента Зеленского, так же, как и президент Зеленский тоже не является членом моего фан-клуба. Но в 2020 году, учитывая те вызовы и проблемы, которые есть в Украине: экономические, политические, оборонные, военные, – досрочные парламентские выборы при потере управляемости страной могут очень дорого стоить для страны", – заявил политик.

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"Поэтому сейчас основная ответственность – президента, правительства, парламента и его фракции – восстановить управляемость в государстве и не допустить политической, экономической, финансового кризиса и безопасности катастрофы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Сайт "Сегодня" сообщал, что лидер партии "Народный фронт" заявил: залог в 100 млн грн на местных выборах – это введение имущественного ценза на политическую деятельность .

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы .

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