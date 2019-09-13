Яценюк объяснил, почему Зеленскому нельзя вести переговоры тет-а-тет: У Путина – крапленые карты

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Украина и ее западные партнеры должны обсуждать не т.наз. "формулу Штайнмайера", а "формулу Зеленского", поскольку именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Есть ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя. То есть, он этим подтвердил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не намерен сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он дал присягу на верность украинскому народу", – подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос о возможной подготовке условного "Минска-3", Яценюк подчеркнул: "Если переписывать (Минские договоренности – Ред.) и опять не выполнять с российской стороны, то какой смысл их переписывать?"

"Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус (временно оккупированным территориям. – Ред.), проведите местные выборы. Мы вам контроль над границей не вернем. Или вернем потом, лет через десять. Только мы хотим передвинуть границу к западным границам Украины". Поэтому меня не интересует процесс, а меня интересует результат", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Сегодня игра России, по словам Яценюка, заключается в следующем: "Путин сейчас на себя надевает костюм миротворца, ведь он вернул украинских заложников": "И это правда. Потому что такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие люди, как Цемах, не являются заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию по международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был российский криминал".

"Путин поэтому хочет показать: вот уже процесс пошел, уже надо снимать санкции, мы уже помирились, нужно меньше говорить, что идет война России против Украины. А еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах Европейского Союза, чтобы они аплодировали и говорили, что уже завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц мировых газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира", – подчеркнул он.

Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство в ЕС в поддержке Украины: "В ЕС прошел ряд выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли. Одни лидеры уже почти уходят. И непонятно, кто на их место придет. Новая Европейская комиссия и новый Европейский парламент пока еще четко не заявили, какова их позиция. Но международная политика работает следующим образом: все будут слушать, что скажет президент Украины. Все будут смотреть, какова будет его позиция. Все будут следить за его действиями. И если его позиция будет тверда – а я надеюсь, что она будет тверда – Запад будет поддерживать эту позицию".

"То есть сейчас у президента сверхсложная задача. Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет. Там карты крапленые. Ему надо садиться за стол, где с одной стороны – все наши западные партнеры, а с другой – тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин", – подчеркнул Яценюк.

"Сейчас могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин – это очень циничный и опытный переговорщик. Путин уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну ловушку, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом. А это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. На этой марафонской дистанции чемпионом должна быть Украина", – сказал лидер "Народного фронта".

Также новости "Сегодня" сообщали, что на Форуме YES Яценюк заявил: ожидаем, что западные партнеры продолжат защищать ценности свободного мира.

Также напомним, что на Форуме YES президент Владимир Зеленский рассказал о "нормандском формате" и новом обмене пленными.

Видео: Facebook/Офис президента

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