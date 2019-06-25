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Яценюк: ПАСЕ скомпрометирована и теряет авторитет

25 июня, 09:51

Политик призвал союзников Украины отреагировать на решение ПАСЕ вернуть представителей России в свой состав

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России – позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности покидают этот форум. Об этом написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"Спасибо всей украинской делегации за борьбу. Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок.

ПАСЕ – скомпрометирована. Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение – обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность.

Призываю всех наших союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор. Двойные стандарты приводят к трагедиям", – отметил Яценюк, призвав Европу вспомни свою историю, когда капитуляция перед агрессором привела к катастрофе.

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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Тег Россия, яценюк, решение, ПАСЕ

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Сегодня

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