Яценюк: Переговоры с Путиным обречены на крах

Украина может вести диалог с Путиным только тогда, когда мы сильны, говорит политик

В связи с кризисом у России закончатся деньги, и она сделает все возможное, чтобы снять с себя санкции. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель фонда "Открой Украину" и КФБ.

"Россия должна осознать, что сейчас мы живем в совершенно другом мире. Цены на нефть в пике́. То же произойдет с рейтингом доверия к президенту Путину и всей его советской забюрократизированной машине", – подчеркнул экс-глава правительства.

"Мы сделали все, чтобы показать всему миру, что Украина действует честно. Это Россия постоянно нарушает Минские договоренности", – сказал Яценюк.

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По его мнению, "Минские договоренности отнюдь не совершенны", но "идея была по крайней мере в достижении полного прекращения огня".

"Хочу подчеркнуть, что этого еще не произошло. Так, благодаря Минскому процессу мы остановили полномасштабную военную агрессию России против Украины. Но Россия даже отказывается выполнить одно из базовых условий Минского процесса – остановить убивать украинских граждан и украинских военных", – подчеркнул основатель Киевского форума по безопасности.

"Следующий шаг – убежден, нам нужно, чтобы США были привлечены к переговорному процессу. Реальное давление на Россию со слаженными действиями Украины, ЕС и США – это формула успеха для достижения мира в Украине", – резюмировал Яценюк.

Он подчеркнул, что некоторые в мире верит, что может достичь договоренностей с Путиным: "С Путиным можно достичь договоренностей, но на условиях, которые Путин установил. Такие переговоры обречены на крах".

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"Сможет ли Украина справиться одна? Мы можем иметь диалог с Путиным только тогда, когда мы сильны, если стоим бок о бок, если держимся своих ценностей. И если боремся друг за друга", – подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что в 2014 году в разных столицах мира высказывался скепсис в отношении Украины.

"Но мы не только выжили, но и показали всему миру, что Украина – европейская нация. "Никогда не сдавайся" – это единственный рецепт, о котором могу сказать всем, не только Украине, но и всему миру", – подчеркнул экс-премьер.

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Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участвовали:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017 – 2019 годах,

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003 – 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998 – 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006 – 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 – 2020 годах, вице-президент Института мира.

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 – 2016 годах, основатель фонда "Открой Украину" и Киевского форума.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 – 2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Киевский форум выражает благодарность Атлантическом Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.

Напомним, в Киевском форуме прошла уникальная дискуссия с участием четырех послов США .

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