Яценюк поручал проверить использование средств на строительство границы еще в 2016 году – документ

Документ опубликовала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо

Фото: Арсений Яценюк / Facebook.

Яценюк поручал проверить использование средств на строительство границы еще в 2016 году – документ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dcd/431/5c5dcd431e8f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dcd/431/5c5dcd431e8f4.jpg 2019-02-08T20:49:00+02:00 Политика Документ опубликовала пресс-секретарь политика Ольга Лаппо

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк еще 4 марта 2016 года дал поручение проверить использование средств, выделенных на обустройство украинско-российской государственной границы.

Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Такое поручение было дано Министерству внутренних дел, Госпогранслужбы, ГФС и Государственной аудиторской службе.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала ответ на журналистский запрос одного из телеканалов, в котором, в частности, говорится о том, что на темпы обустройства границы повлияло снижение объемов финансирования, которое произошло после отставки экс-премьера, и больше всего – "политизация этого важнейшего проекта по безопасности – с целью дискредитации правительства Арсения Яценюка, лично тогдашнего премьера и самой идеи возведения государственной границы со страной-агрессором".

"Если бы не эти два фактора – уже в 2018 году мы впервые в истории имели бы оснащенную границу с РФ", – написала Ольга Лаппо.

Напомним, о начале проекта обустройства украинско-российской границы бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил в сентябре 2014 года. План работ был одобрен в мае 2015 года. Проект был удешевлен в четыре раза по сравнению с первоначальными расчетами. Он предусматривает сооружение "интеллектуальной границы" – системы охраны государственной границы, состоящей из комплексов видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также является составной частью системы огневого поражения. Технические средства, составляющие основу системы, связаны в единый комплекс, управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.

По информации Госпогранслужбы, проект обустройства границы реализован уже на 30%. Работы на участке Харьковской области практически завершены, там уровень контроля над границей составляет практически 100%.

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