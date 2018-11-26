Яценюк после встречи с Туском: Европа едина в поддержке Украины

В понедельник, 26 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

В своей заметке на Facebook по окончании встречи Арсений Яценюк подчеркнул: "Президент Европейского Совета четко и недвусмысленно заявил, что осуждает применение Россией силы в Азовском море. Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить дальнейшие провокации".

"Европа едина в поддержке Украины", – подчеркнул Яценюк.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 19:00 и 23:00".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что западные партнеры Украины ожидаемо будут добиваться от Киева воздержания в применении военных контрмер против РФ после захвата Россией трех украинских судов в Азовском море и шести моряков, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В то же время, по его словам, Киеву не следует ожидать от зарубежных партнеров реальной военной помощи по деблокированию украинских морских акваторий и демилитаризации черноморско-азовского региона. Подробнее читайте в материале "Азовский кризис: почему Путин пошел на эскалацию и новую агрессию против Украины".

В Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора.