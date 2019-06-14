Яценюк посоветовал Зеленскому сделать выводы из предыдущих роспусков Рады

Сейчас для Зеленского крайне важно иметь сильную команду

Фото: Народный фронт

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает неконституционным указ президента Зеленского о роспуске парламента.

"Кто ему готовил этот указ? Там белыми нитками все шито. Будем видеть, какое будет решение Конституционного Суда", – сказал Яценюк.

Президент Ющенко, напомнил Арсений Яценюк, подписывал два указа о роспуске парламента, президент Порошенко также подписывал указ о роспуске ВР:

"Только там же была вся юридическая основа".

"Это не вопрос — выборы на два месяца раньше, или позже. Если начинать с нарушения Конституции, это имеет очень-очень плохие последствия. Предшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию. Из этого следует делать выводы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Также он добавил, что сейчас для Зеленского, отметил лидер НФ, крайне важно иметь у себя сильную команду: "У него практически нет времени, чтобы входить в курс дел. Из него будут спрашивать очень-очень быстро. Возможно, у него будет длиннее honeymoon. Возможно, короче".

"Ему нужна команда, и эта команда ему должна положить еще позавчера план действий", – резюмировал Арсений Яценюк.

О решении распустить парламент президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своей инаугурации 20 мая. На следующий день он подписал указ о роспуске и назначил внеочередные выборы ВР на 21 июля. Но 62 нардепа обратились в КСУ с просьбой проверить, соответствует ли букве закона решение гаранта. Суд признал рассмотрение этого вопроса неотложным и решил собраться 11 июня. Яблоком раздора стало наличие или отсутствие парламентской коалиции. Команда президента настаивает: ее не существует с 2016 года. А по мнению нардепов она развалилась только после выхода из нее "Народного фронта" меньше месяца назад.

В понедельник вечером Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отметил, что роспуск ВР считает обоснованным, напомнил, что уровень доверия к ней у населения всего 4%, и пообещал посетить заседание КСУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк посоветовал Зеленскому сделать выводы из предыдущих роспусков Рады". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"