Яценюк потроллил Путина: Его стратегическая цель – СССР 2.0. Ноль он и получит

Россия создает конфликты, играет на них и повышает ставки, говорит политик

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что на встрече Нормандской четверки президент РФ Владимир Путин попытается вбить клин между Киевом, Берлином и Парижем, чтобы впоследствии добиться стратегической цели – реставрации Советского Союза .

Об этом политик заявил в четверг, 5 декабря, открывая Форум по безопасности для молодых лидеров во Львове.

"Основная геополитическая стратегическая цель российского президента – восстановить советскую империю. СССР – версия 2.0. Вот ноль они как раз и получат", – иронично сказал он.

По его словам, для реализации этой цели другого инструмента, чем поглощения Украины и восстановления сфер влияния, не существует: "Никакой советской империи не было и не будет без Украины. Но Украина там никогда не будет, поэтому не будет и этой империи. Однако Путин этого не знает".

"Путин хочет стать исторической личностью, которая по-новому разделила мир. Он не может это сделать без Украины, – отметил Яценюк и добавил. – Не исключаю, что Путин видит себя на следующий срок уже президентом союзного государства. Это совсем другие масштабы мышления – имперские".

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"Им нужна слабая Украина. Слабая во всех смыслах: институционально, экономически, энергетически", – говорит лидер "Народного фронта".

"Для Путина крайне важен раскол западного мира. Он работает над этим каждый день – в Европе, в Северной Америке. Он работает над этим по всему миру, очень комбинационно. Путин создает конфликты, поднимает ставки, торгует воздухом. Но проблема, этот воздух покупают, в том числе и определенные западные партнеры. Он очень опасный игрок", – сказал Яценюк.

Задача Путина во время Нормандской встречи, подчеркнул лидер НФ – "показать себя миротворцем, снова попытаться переложить вину на Украину в нереализации "Минска".

"Есть ли один пример в мире, когда Россия решила конфликт? Абхазия, Осетия, Приднестровье? Сирия или Венесуэла, куда Россия влезла? Это страна, которая создает конфликты, играет на этих конфликтах и ​​повышает ставки", – добавил он.

Кремль, по словам Арсения Яценюка, попытается внести раскол между Украиной, Германией и Францией и "создать еще несколько ловушек а-ля "Минск".

Однако он выразил надежду на поддержку позиции президента Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона: "Меркель – это один из основных лидеров свободного мира. Она, несмотря на все противоречия в Европе, всегда стояла вместе с Украиной. Надеюсь на франко-германский альянс, который помогает Украине. Поэтому наша переговорная позиция: нас трое – я надеюсь на это, Россия – одна".

Напомним, это не первое резкое заявление Яценюка в адрес президента России. Ранее он заявил, что Украина для Путина – личная политическая травма , поэтому он не потерял надежды забрать Украины под влияние РФ.

По мнению лидера "Народного фронта", Путин хочет восстановить свой контроль, разделив ЕС . Ему, говорит Яценюк, не нужен Донбасс и Крым – нужна вся Украина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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