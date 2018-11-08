Яценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки

Сегодня, 16:08

Члены "Народного фронта" принадлежат к фракции Европейской народной партии в рамках ПАСЕ

Георгий Логвинский, Остап Семерак, Арсений Яценюк и Даниил Лубкивский / Фото: Facebook Арсения Яценюка
Георгий Логвинский, Остап Семерак, Арсений Яценюк и Даниил Лубкивский / Фото: Facebook Арсения Яценюка

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии, проходящем в Хельсинки.

В составе делегации, в частности, входят министр экологии и природных ресурсов Украины, представитель "Народного фронта" Остап Семерак, заместитель председателя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, дипломатический советник Арсения Яценюка, заместитель министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский.

В своем Facebook Яценюк сообщил, что среди вопросов, которые обсуждают делегаты, также тема Украины и поддержки нашего государства.

"Мы благодарны за единство ЕНП с нашим народом и одновременно солидарны с нашими европейскими единомышленниками в деле защиты общих ценностей и принципов", – написал Яценюк.

Представители "Народного фронта" традиционно участвуют в конгрессах Европейской народной партии. Члены "НФ" принадлежат к фракции ЕНП в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Предыдущий Конгресс ЕНП, в котором Арсений Яценюк принимал участие, состоялся в марте 2017 в Республике Мальта.
яценюк, ЕНП, Хельсинки, народный фронт

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