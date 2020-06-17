Яценюк призвал руководство Украины поддержать Канаду на выборах непостоянных членов Совбеза ООН

Украина заинтересована, чтобы в Совбезе были преданные союзники, говорит политик

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк призвал руководство Украины отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Нью-Йорке состоится важное голосования за новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы. Совет Безопасности – это орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности в мире. Мы заинтересованы, чтобы в Совете Безопасности были преданные союзники Украины", – отметил Яценюк.

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"Призываю руководство нашего государства отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду", – подчеркнул он.

"Ради Украины поддержим Канаду", – написал лидер "Народного фронта".

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Яценюк отметил, что мы ценим всех партнеров, которые соревнуются за членство в Совбезе. Но нет сомнения, что каждый настоящий друг Украины признает исключительность наших отношений с Канадой.

"Желаю нашим канадским друзьям победы! Украинцы за Канаду в Совете Безопасности", – написал он.

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Напомним, Яценюк в Канаде заявил, что Россия – угроза для всех нас и мы должны это осознать и иметь единую позицию .

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