Яценюк призвал власти Украины не повторять опыт "диктаторских законов" 16 января: Будет кризис

Если украинские власти повторят опыт "законов 16 января", будет экономический, финансовый, медицинский и политический кризис. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер (2014-2016) Арсений Яценюк.

Политик обратился к президенту, спикеру парламента и провластной фракции: "Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача – преодолеть кризис здравоохранения и экономический кризис. И не допустить кризис политический".

На вопрос о работе парламента во время объявленного карантина и возможного принятия законов о новых Минских договоренностях Яценюк сказал: "На это очень четкий ответ: 16 января 2014 года. Пусть тот, кто руководит сегодня парламентом, и правящая фракция вспомнят, чем закончились законы 16 января для режима Януковича".

"Не с этим избирался президент Зеленский. Я убежден, что он не может пойти на такие шаги. Потому что дымовая завеса закончится тем, что никто не будет считаться ни с пандемией, ни с карантином, а люди пойдут защищать свое государство", – подчеркнул он.

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"Мое обращение к президенту, председателю парламента и провластной фракции: не играйте в эти вещи. Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача – преодолеть кризис здравоохранения, то есть пандемию, и преодолеть экономический кризис. И не допустить политический кризис, – отметил Арсений Яценюк. – Как только они что-то начнут делать "под столом" или повторять опыт 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис".

Он отметил, что коронавирус и финансово-экономический кризис – это глобальные проблемы. В то время как российская военная агрессия – это сегодня проблема Украины: "И она все больше становится именно украинской проблемой. Европа сконцентрирована на своей беде. У Соединенных Штатов – собственные проблемы. Да, все говорят: "мы будем помогать Украине". Да, все говорят, что поддерживают мирные инициативы. Да, все говорят, что российская военная агрессия против Украины должна быть наказана. Только от слов к делу – достаточно долгий период".

"Основное сейчас – что говорит президент Зеленский. От его позиции зависит и последующая "Нормандия", и то, попадем ли мы в российскую ловушку вроде разного рода "платформ примирения", – подчеркнул он.

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Такие "платформы примирения" и "консультативные советы" он назвал "чисто гэбэшной технологией для того, чтобы заместить предмет беседы".

"Якобы не Украина с Россией воюет, потому что Россия напала на Украину. А это внутригосударственный конфликт. Примирение кого с кем? Украинцев с украинцами не надо мирить, мы помирены", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Яценюк предупредил: без программы с МВФ вероятность дефолта очень высока.

Также напомним, ранее Яценюк рассказал о необходимых шагах в борьбе с коронавирусом в Украине и экономическим кризисом .

Ранее сообщалось, что Яценюк отреагировал на механизм урегулирования конфликта на востоке Украины, предложенный в Минске

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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