Яценюк: Психотип Путина не укладывается в голову ни одного классического политика

По мнению Арсения Яценюка, именно из-за психотипа главы РФ мы имеем те проблемы, с которыми столкнулись

Фото: Getty Images

Яценюк: Психотип Путина не укладывается в голову ни одного классического политика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91e/a99/5c791ea990f11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91e/a99/5c791ea990f11.jpg 2019-03-01T14:02:00+02:00 Политика По мнению Арсения Яценюка, именно из-за психотипа главы РФ мы имеем те проблемы, с которыми столкнулись

"Путин создает свои личные правила, заставляет по этим правилам играть всех. И в ходе игры – меняет их для того, чтобы однозначно выиграть эту игру. Это формула, которая вообще не укладывается в голову ни одного адекватного классического политика. Но именно благодаря этой формуле мы имеем ту Россию, которую мы сегодня имеем, и те проблемы, с которыми мы столкнулись. И виной тому – отсутствие адекватного ответа на эту политику Путина", – сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью интернет-изданию "Цензор.нет".

Отвечая на вопрос, общался ли он когда-нибудь с Путиным, Арсений Яценюк ответил, что встречался с ним трижды как министр экономики и как министр иностранных дел: "Последний раз мы с ним вдвоем проговорили, наверное, минут 40. Это было в Таджикистане, после дня рождения Эмомали Рахмона".

"Очень интересный психотип. Стиль поведения: сначала идет наезд. Не хамский, но наезд. И жесткий мониторинг того, как ты реагируешь. Если только сделал шаг назад – можно ехать дальше. Только если ты "задконул". А потом применяется чисто КГБшная технология: когда клиент уже созревший, размяк – тоже стать мягким", – рассказал Арсений Яценюк.

По его словам, эту технологию на Западе никто не понимал: "Они так не умеют работать".

"Сейчас (понимают) намного лучше. Я думаю, самые яркие впечатления у них были во время Минских переговоров", – сказал Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что хорошо психотип Путина понимает канцлер Германии Ангела Меркель, члены администрации США и Государственного департамента, которые работали в период холодной войны и знают, что такое СССР", в частности, Курт Волкер: "Этих людей все меньше. В Европе – Германия и лично канцлер. В мире – англосаксонский мир. Польша, балтийские страны. Китайцы как восточные люди – очень хорошо в этом разбираются".

"Ну и, конечно, понимает, что такое Путин, определенная часть украинского политического истеблишмента. Я так вообще всегда был последовательно антироссийский. Почему? Потому что не хотел давать России экономически и политически захватить Украину", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк вспомнил, как впервые столкнулся с пропагандистской российской машиной.

"Я был министром экономики Украины и в 2005 году публично жестко выступил против газовой зависимости. На следующий день ко мне пришел мониторинг российского телевидения. Во-первых, они неправильно перевели мои слова. Во-вторых, передернули смыслы", – рассказал Яценюк.

Он также поделился историей, как перед выборами президента 2010 года в Киев приезжала Валентина Матвиенко.

"Хорошо знаю, о чем она разговаривала с Литвином. Говорила: ну, вот этот американец Яценюк… Литвин ей подпевал: да, американец, да, группа влияния. Послушайте, я не американец, я украинец! Русские, в принципе, умеют защищать свои имперские интересы. Наезжать, разводить, строить схемы. Но, я вам скажу, они не ожидали, что в Украине появятся тоже люди, способные защищать интересы своей страны", – отметил Яценюк.

Напомним, президент Порошенко отмечал, что Владимир Путин не собирается ограничиваться лишь отдельными захваченными украинскими территориями и намерен вернуть Украину в сферу влияния Кремля и не допустить европейской интеграции.

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