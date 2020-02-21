Яценюк: Путин ненавидит Украину и украинцев

На сегодняшний день главная наша цель – это сохранить Украину и не сдаться агрессору, считает политик

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что Украина и Россия не могут быть одним народом, как говорит президент РФ Владимир Путин. Хозяин Кремля ненавидит нашу страну и украинцев. Об этом он сказал, открывая восьмой Киевский форум по безопасности для молодежи 21 февраля.

В интервью российским СМИ российский лидер, отвечая на реплику журналиста, что Украина и Россия больше не друзья, сказал: "Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ".

"Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные. Для вируса "русского мира" характерны диктатура, коллективизация и война", – сказал он.

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Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов. Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира", ведь для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны".

"Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии", – сказал Яценюк.

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Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что он должен базироваться "точно не в мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, но еще и компенсирует все убытки".

"Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и убедим Путина. Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев и не изменит свою позицию. Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины – это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин – это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники – это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление – это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее – это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк назвал "химерой" документ "Двенадцать шагов к миру на Донбассе", представленный на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик предупреждает об опасности, которую таит в себе международная инициатива.

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