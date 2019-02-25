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Яценюк рассказал, почему Украине не удалось договориться о миротворческой миссии на Донбассе

Сегодня, 00:24

Политик уверен – международные организации должны изменить не только механизм принятия решений, но и их выполнение

Яценюк рассказал, почему Украине не удалось договориться о миротворческой миссии на Донбассе Политика Политик уверен - международные организации должны изменить не только механизм принятия решений, но и их выполнение

То, что Россия давит на международные организации и блокирует принятие любых решений по Украине – не редкость. Но возникает вопрос: насколько тогда эффективен, например, и сам Совет Безопасности ООН, если страна-агрессор имеет право вето на его решения?

Из-за давления России – Украине до сих пор не удалось договориться о миротворческой миссии на Донбассе, говорит лидер партии "Народный фронт". Арсений Яценюк уверен – международные организации должны изменить не только механизм принятия решений, но и их выполнение. Кстати, результаты последних выборов во многих странах ЕС свидетельствуют, что общественность настроена против политического класса как такового. Яценюк назвал это "новой формой глобального анархизма", который пропагандирует идею "что государство не нужно". Но эта позиция является ошибочной и опасной – считает политик.

"Все эти центробежные силы имеют место в Украине. И я думаю, вы их наблюдаете на экранах телевидения. Многим кажется, что политика – это хобби. Другой части кажется, что политика – это шоу. Третьим кажется, что политика – это для развлечения. Все хотят повеселиться на президентских выборах. После веселых президентских выборах будем плакать. Последствия слишком дорогие и высокие для государства", – заявил Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта".

Напомним, выступая на Генассамблее ООН 20 февраля, украинский президент Петр Порошенко призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.

В то же время прошлой осенью глава МИД Германии Хайко Маас обещал, что Германия во время своего членства в Совете Безопасности ООН с 2019 года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс

Мы также писали, что по подсчетам экспертов, чтобы дать Украине возможность вернуть контроль над временно оккупированными территориями, на них должны разместится не менее 20 тысяч миротворцев.

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Тег Россия, видео, яценюк, Донбасс, миротворцы, сб оон

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