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Яценюк: Резолюция ООН по Крыму стала первой значительной дипломатической победой Украины

Сегодня, 10:51

Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.
Яценюк: Резолюция ООН по Крыму стала первой значительной дипломатической победой Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b38/84b/5c9b3884b9ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b38/84b/5c9b3884b9ed3.jpg Политика Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ

Арсений Яценюк в годовщину решение Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины отметил, что это была наша первая значительная победа на международном уровне

"27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины", – подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Тогда сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ и признали недействительным так называемый крымский референдум, напомнил он.

"Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабный политический отпор: мир не принял аннексии Крыма. Это была наша первая значительная дипломатическая победа", – подчеркнул Арсений Яценюк..

Арсений Яценюк выразил благодарность всем украинским дипломатам, причастным к этому событию.

"Этот день навсегда останется днем ​​мировой солидарности с Украиной", – написал лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее Арсений Яценюк рассказал, какие вызовы ждут Украину на международной арене.

Кроме того, по мнению Яценюка, Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО.

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Тег Россия, яценюк, ООН, Арсений Яценюк, народный фронт

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