Яценюк: Резолюция ООН по Крыму стала первой значительной дипломатической победой Украины
Сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ
Арсений Яценюк в годовщину решение Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины отметил, что это была наша первая значительная победа на международном уровне
"27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины", – подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.
Тогда сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость украинских границ и признали недействительным так называемый крымский референдум, напомнил он.
"Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабный политический отпор: мир не принял аннексии Крыма. Это была наша первая значительная дипломатическая победа", – подчеркнул Арсений Яценюк..
Арсений Яценюк выразил благодарность всем украинским дипломатам, причастным к этому событию.
"Этот день навсегда останется днем мировой солидарности с Украиной", – написал лидер "Народного фронта".
Напомним, ранее Арсений Яценюк рассказал, какие вызовы ждут Украину на международной арене.
Кроме того, по мнению Яценюка, Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО.
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