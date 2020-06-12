Яценюк: России надо предложить подписать новое соглашение вместо "Минска"

Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Необходимо расширить формат до "Нормандия плюс Будапешт", предложить России подписать многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности Украины и гарантиях ее безопасности. Однозначное и без дополнительных интерпретаций.
Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 12 июня.
"У нас есть страх, у всех нас, о том, что вот если мы только скажем плохое слово о "Минске", на завтрашний день эта вся шаткая конструкция рассыплется, и Россия начнет агрессивные действия. Не надо бояться. Надо сказать правду", - отметил он.
По его убеждению, участники Нормандского формата должны провести международный аудит выполнения "Минска".
"И наши партнеры Германия и Франция, и Украина должны заявить о том, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Таким образом поставить точку в реализации "Минска", – заявил Арсений Яценюк.
Следующим шагом нужно предложить России расширить формат на "Нормандия плюс Будапешт".
"Сейчас я понимаю, что американский народ и американская администрация занята и внутренними проблемами, и выборами, но выборы пройдут, и после этого нам необходимо, чтобы в Нормандско-Будапештском формате присутствовали Германия, Франция, США, Великобритания в Украине".
Третье, отметил Арсения Яценюка, эти пять стран, которые были участниками как Будапештского меморандума, так и Нормандского формата, должны предложить России подписать многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности и обеспечении гарантий безопасности украинском государстве.
"Без двусмысленных толкований. Без того, чтобы Россия играла: мы выборы проводим под дулом российских автоматов или мы выборы проводим под дулом российских пистолетов. Это должна быть однозначное, без дополнительных интерпретаций, международно-правовое соглашение", – подчеркнул он.
"Если Россия отказывается от подписания такого четкого соглашения, тогда наши западные партнеры вместе с Украиной возлагают всю полноту ответственности на Россию и дальше только усиливают санкционное и политическое давление на Российскую Федерацию. Так бы делал я", – подытожил председатель КФБ.
Онлайн дискуссия "Минский тупик: могут Украины и Запад выработать альтернативу?" проводится Киевским форумом по безопасности совместно с Королевским Институтом международных отношений "Chatham House".
Участники беседы :
вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников ;
британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Chatham House" Дункан Аллан ;
специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017 – 2019 годах Курт Волкер ;
немецкий политик, руководитель офиса Министра обороны Германии Нико Ланге ;
эксперт по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы "евромайдан-Пресс" Аля Шандра ;
заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский .
Напомним, ранее Яценюк заявил, что место России – в Гааге, а не на встрече "Большой семерки" .
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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