Яценюк: "Россия имени Путина – угроза свободному миру"

Переназначение Путина. Так назвал происходящее сегодня в России лидер "Народного Фронта" Арсений Яценюк.

Во время международной конференции "Революция, война и ее последствия", которая прошла на минувшей неделе в Варшаве, лидер "Народного Фронта" заявил, что Россия имени Путина – это угроза свободному миру. В дискуссии принимали участие европейские лидеры, в том числе 45-й президент Франции Франсуа Олланд, а также глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук. Арсений Яценюк заявил, что для Украины, как и для всей Европы, вопрос безопасности решается расширением НАТО. Кроме этого, нельзя допустить строительство газопровода Северный поток-2, который может поставить Европу в полную зависимость от Кремля. Защищая интересы Украины – Европа защищает себя – подытожил Яценюк.

"Существует ли какая-то изоляция – реальная, сильная изоляция Владимира Путина? Нет. Нет. И этот парень строит из себя очень маскулинного, очень сильного лидера. И честно говоря – давайте не будем недооценивать врага – он делает это вполне хорошо. То есть, он атакует нас, он атакует вас. Он унижает свободный мир, унижает мировых лидеров . И вы, ребята, впитываете это? Вы хорошо себя чувствуете? Поэтому требуются согласованные и сильные действия. Очень сильные действия – санкции. Я могу сказать вам одну очень важную вещь: наш успех – это ваш успех. Наш провал – это ваша катастрофа", – заявил он.

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Напомним, ранее ЕС принял новое решение по санкциям против России, продлив их на полгода. Европейцы оценили ситуацию с агрессивной политикой Москвы по отношению к Украине и не увидели улучшений.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневался в введении санкций против РФ за аннексию Крыма. Российскому президенту даже кажется, что РФ спровоцировали напасть на Украину.