Яценюк: Россия ведет войну против НАТО

Политик уверен, что то, кто еще не осознал системной войны России против НАТО - или слепец, или недруг союза свободных наций

/ Фото: Народный фронт

"Россия ведет войну против Альянса. Она использует для этого все возможности: и местечковый эгоизм отдельных членов НАТО, и желание других получить выгоду за счет "Северного потока – 2", и недальновидность тех, кто верит в договороспособность Кремля. Кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, является или слепцом, или недругом для всего западного союза свободных наций", – отметил в своей заметке на Facebook октября премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что приезд в Украину Североатлантического совета, руководящего органа НАТО – важное проявление солидарности с Украиной: "Мы благодарны за это".

В то же время, подчеркнул лидер НФ, приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину – не только повод для комплиментов: "Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми".

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Эта угроза, подчеркнул он, происходит от недостатка единства между союзниками.

Арсений Яценюк подчеркнул, что тот, кто сегодня препятствует и блокирует полноценную политическую поддержку Украины, "работает против всего Альянса".

"Тот, кто примирительно заигрывает с Москвой, пытаясь использовать нашу беду в собственных интересах, не получит никакой выгоды, но нанесет непоправимый ущерб миру и безопасности всей Европы", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Грозная и агрессивная армада, которая стремится к восстановлению прежних сфер влияния советской империи, сметет двери, которые Альянс держит закрытыми для Украины и Грузии", – подчеркнул он.

Зато, подчеркнул лидер НФ, единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, "способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушения Альянса".

"Визит в Украину – это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей. Услышьте в наших словах надежду великого народа, который защищает и вас", – написал Арсений Яценюк.

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