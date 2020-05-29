Яценюк: Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине – идею евроинтеграции

Основные столбы сотрудничества Украины и ЕС – перспектива членства в Евросоюзе, экономика и энергетика, политика безопасности сотрудничество и санкции против РФ. Об этом заявил председатель Киевского форума, премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 29 мая.

Яценюк подчеркнул, что сейчас нужно защитить Европейский Союз. Он обратился к участникам дискуссии: "Вы должны защитить Европейский Союз в ваших государствах, являющихся членами Союза, а мы в Украине должны защитить идею европейской интеграции".

Среди украинцев очень устойчива поддержка ЕС, добавил он. "Украинский народ сделал свой экзистенциальный выбор – большая единая объединенная Европа. Мы сделаем это и достигнем цели", – сказал Яценюк. Председатель КФБ назвал четыре столба, первоочередные цели для сотрудничества Украины и ЕС.

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Первая цель, по словам Яценюка – перспектива членства Украины в Евросоюзе: "Мы не просто стукатимемо в дверь, мы эти двери откроем и будем членами ЕС".

"Вторая цель – экономика и энергетика. Без сомнения, нужно обновить и усилить наше экономическое и энергетическое сотрудничество, ведь мы уже многого добились", – сказал он.

Яценюк также отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности: "Вы должны удерживать НАТО и сделать все возможное, чтобы предоставить перспективу членства в Альянсе и для Украины".

Четвертое – санкции против РФ: "Санкции должны быть продолжены и усилены. Точка".

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Он также отметил, что Европейский Союз оказал украинскому народу беспрецедентную поддержку": "Миллионы евро, техническая поддержка, безвизовый режим, зона свободной торговли с ЕС, энергетическая независимость Украины – это только основное из достижений, которых мы достигли вместе с нашими европейскими друзьями".

Яценюк подчеркнул важность для европейских партнеров "изменить нарратив, изменить способ, которым они информируют украинский народ о наших общих достижениях", не просто выделить средства, а послать четкий сигнал – "мы сделали это для вас": "Россия транслирует совершенно другой нарратив. И все эти негативные истории легко "продавать". Нам нужно объяснить украинскому народу масштаб поддержки со стороны ЕС".

"Мы должны придать новую силу нашему двустороннему сотрудничеству. Нужно вдохнуть новую энергию в наши двусторонние отношения", – добавил Яценюк.

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Тема онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – "Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?" .

Участники разговора:

заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС К атерина Матернова ,

вице-председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель ,

вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Пятрас Оштрявичус ,

депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины Михаэль Галлер ,

министр Кабинета министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах Остап Семерак ,

заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член правления фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский .

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