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Яценюк: У меня нет ни одного иностранного счета, ни одной иностранной компании

Сегодня, 14:13

Арсений Яценюк подчеркнул, что у него не появилось капитала за границей ни во время премьерства, ни после него

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua.
Яценюк: У меня нет ни одного иностранного счета, ни одной иностранной компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c20/874/5c5c208748218.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c20/874/5c5c208748218.jpg Политика Арсений Яценюк подчеркнул, что у него не появилось капитала за границей ни во время премьерства, ни после него

"Я твердо убежден: если ты занимаешься политикой, ты не можешь заниматься деньгами. Так не бывает. Нельзя объединять власть и деньги, они не объединяются", – считает лидер Партии "Народный Фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, который заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.

В интервью интернет-изданию "Цензор" он заявил, что "личное обогащение и власть – это та комбинация, которая приводит к уничтожению тебя и как политика, и как бизнесмена, уничтожению твоей репутации".

"И я Вам скажу, уничтожению веры вообще, остатков веры, у нас сейчас остались только остатки веры, во власть как таковую. Поэтому я – профессиональный политик. У меня нет ни одного актива за границей. И никогда не было – несмотря на то, что я работал в бизнесе и в банковском секторе длительное время. У меня нет ни одного иностранного счета. У меня нет ни одной акции ни одной иностранной компании. И у меня ничего этого не появилось ни во время премьерства, ни после него", – подчеркнул политик.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Арсений Яценюк отметил, что иностранных активов нет также ни у его жены, ни у его мамы, ни у его отца.

 "И скажу вам вот еще что. Меня скринили все разведки всей нашей западной коалиции. Это я знаю точно. Поверьте мне. Почему они это делали? Не потому, что в чем-то подозревали – просто они должны знать, с кем общаются их лидеры. Они вывернули все и вся. И не нашли никакого компромата. Знаете, почему? Понимаете, я свою бизнес-карьеру закончил в 2001 году. И с 2001 года я уже знал, что когда-то придет время – и мне надо будет отвечать, где я взял деньги. Я знал это. И, начиная с 2001 года я сам, с калькулятором, листочком и ручкой, заполнял все декларации, которые тогда всерьез не воспринимались", – рассказал Яценюк.

Напомним, ране Арсений Яценюк заявлял, что "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства.

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Тег бизнес, яценюк, счета, народный фронт, банковские карты

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