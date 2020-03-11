Яценюк: Убежден, что Зеленский не хочет стать последним президентом Украины. Власть должна знать, что Путин – враг

Украинские власти недооценивают риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Об этом лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк заявил в эфире "Радио НВ".

"Считаю, что новая власть недооценивает риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Ведь мир с РФ, может быть только на условиях Путина", – сказал политик.

Он отметил, что стратегия Путина остается неизменной и она противоречит интересам Украины. Задачей украинской власти, по мнению Яценюка, сейчас является сохранить государство и иметь независимую Украину.

"А его задача – поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император", – добавил политик.

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Самое важное для нынешней власти сегодня, как считает Яценюк, "знать о том, что режим Путина – это враг, и с этого строить всю стратегию".

"Если путинская Россия – это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову вернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (из России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину?", – обратился он к украинским властям.

Кроме того, Яценюк добавил, что Владимир Зеленский в этой ситуации не может "дать слабину" на переговорах.

"Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент", – подытожил политик.

Ранее Яценюк объяснил, почему досрочные выборы Рады могут очень дорого обойтись Украине.

Напомним, не так давно Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы.

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