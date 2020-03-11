Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Яценюк: Убежден, что Зеленский не хочет стать последним президентом Украины. Власть должна знать, что Путин – враг

11 марта, 07:59

Тина Наринецкая

По мнению экс-премьера, новая власть недооценивает риски, связанные с Путиным

Украинские власти недооценивают риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Об этом лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк заявил в эфире "Радио НВ".

"Считаю, что новая власть недооценивает риски, связанные лично с Путиным и путинской Россией. Ведь мир с РФ, может быть только на условиях Путина", – сказал политик.

Он отметил, что стратегия Путина остается неизменной и она противоречит интересам Украины. Задачей украинской власти, по мнению Яценюка, сейчас является сохранить государство и иметь независимую Украину.

"А его задача – поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император", – добавил политик.

Реклама

Самое важное для нынешней власти сегодня, как считает Яценюк, "знать о том, что режим Путина – это враг, и с этого строить всю стратегию".

"Если путинская Россия – это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову вернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (из России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину?", – обратился он к украинским властям.

В тренде
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в США

Кроме того, Яценюк добавил, что Владимир Зеленский в этой ситуации не может "дать слабину" на переговорах.

"Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент", – подытожил политик.

Ранее Яценюк объяснил, почему досрочные выборы Рады могут очень дорого обойтись Украине.

Напомним, не так давно Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заявление Арсений Яценюк власти Владимир Зеленский Владимир Путин риски

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министровПолитика
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидатаПолитика
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...