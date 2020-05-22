Яценюк: Украина должна стать частью Инициативы трех морей

Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество, заявил политик во время дискуссии КФБ

Украине нужно решительное и активное сотрудничество с партнерами по региону, такими как Литва, Польша, Венгрия. Такое мнение высказал премьер-министр (2014-2016), председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ 22 мая.

Он отметил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив: "Инициатива трех морей – не вижу причин, почему бы Украине не принимать в ней участие. Бухарестская девятка – это уже более связано с вопросами НАТО. Украина должна быть партнером в таких инициативах".

"Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями по региону, такими как Литва, Польша, Венгрия. Мы должны перевернуть страницу споров и драм прошлого, примириться и смотреть в будущее", – подчеркнул он.

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"Вот в чем цель – совместное процветающее светлое будущее. Для Украины, для Европейского Союза и для наших друзей в Соединенных Штатах", – добавил Арсений Яценюк.

Тема нынешней дискуссии – "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".

Участники разговора:

министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус;

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бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт;

председатель комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Марцин Босацкий;

специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 – 2019 годах Курт Волкер.

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Модератор – Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил на дискуссии КБФ: COVID-19 – это очередной "черный лебедь".

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

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