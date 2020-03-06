Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Яценюк: Украина поставит воду в Крым, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска

6 марта, 22:40

Елена Вус

Арсений Яценюк подчеркнул, что тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждет разочаровать

Премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк высказал свою точку зрения на возможность подачи воды в оккупированный Крым.

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", – подчеркнул Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 6 марта говорят о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждет разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир – это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращение Украины в российское лоно".

В тренде
Министр из Генштаба: что известно о новом главе Министерства по вопросам ветеранов Сергее Бессарабе

"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией, – обратился лидер "Народного фронта" к премьер-министру Денису Шмыгалю. – Они пытаются нас переиграть. Уйдут с Донецка и Луганска, уйдут из Крыма – и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинским. Потому что это и есть Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", Денис Шмыгаль в Раде назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму. Он также заявлял, что пока у Киева нет возможности пустить воду на полуостров, пока он оккупирован.

После этого местные оккупационные "власти" говорят, что не рассчитывают на возобновление водоснабжения из материковой Украины.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вода Крым поставки Арсений Яценюк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для Крыма
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для КрымаПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...