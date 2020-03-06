Яценюк: Украина поставит воду в Крым, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска

Арсений Яценюк подчеркнул, что тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждет разочаровать

Премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк высказал свою точку зрения на возможность подачи воды в оккупированный Крым.

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", – подчеркнул Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 6 марта говорят о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждет разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир – это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращение Украины в российское лоно".

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"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией, – обратился лидер "Народного фронта" к премьер-министру Денису Шмыгалю. – Они пытаются нас переиграть. Уйдут с Донецка и Луганска, уйдут из Крыма – и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинским. Потому что это и есть Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", Денис Шмыгаль в Раде назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму. Он также заявлял, что пока у Киева нет возможности пустить воду на полуостров, пока он оккупирован.

После этого местные оккупационные "власти" говорят, что не рассчитывают на возобновление водоснабжения из материковой Украины.

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