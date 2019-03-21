Яценюк: Украина станет членом ЕС и НАТО. Я верил в это пять лет назад, верю в это сейчас
Членство евроатлантических структурах – это единственный способ завершить войну, говорит политик
"Пять лет назад я имел честь подписать от имени нашего государства политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это был исторический результат борьбы нашего народа за свободу и европейское будущее", – написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк в четверг, 21 марта.
"Это был перелом. Начало новой эпохи. Точка нового отсчета", – считает он.
Яценюк подчеркнул, что гордится достижениями обоих правительств, которые он возглавлял: "Наши действия в сотрудничестве с обществом и национальными политиками принесли важные результаты".
В число этих результатов, напомнил он, входят действие зоны свободной торговли с Европейским Союзом, безвизовый режим, энергетическая независимость от России: "К этим достижениям относятся тысячи сложных решений, которые я считал целесообразным принимать, чтобы наш выбор стал реальным".
"Да, нам сегодня трудно. Мы пережили и переживаем сложные испытания. Но мы достигнем великой цели. Мы станем членами ЕС и НАТО", – подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Я верил в это пять лет назад. Верю в это сейчас. И дело не только в мечте. Наше членство в ЕС и НАТО – это единственный способ завершить войну и единственный путь к долгосрочному миру и безопасности на Европейском континенте. И мы победим", – подытожил Арсений Яценюк.
Напомним, ранее лидер "Народного фронта" заявил, что украинские добровольцы изменили историю , а весь мир увидел, что Украина – есть, и она будет сражаться за свою свободу до победы.
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